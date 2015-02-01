Обама заявил о планах усилить давление на Россию

Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN, передает «Европейская правда».

По словам Обамы, в настоящее время он "не настроен оптимистично" по поводу возможности того, что Россия изменит свой курс в отношении Украины.

"Мы будем придерживаться этого двустороннего курса – осуществлять еще большее давление на Россию, поддерживать Украину, давая Путину понять, что с этого пути еще можно сойти и разрешить ситуацию дипломатическими способами", — сказал президент США.

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Ранее сообщалось, что американский лидер призвал сохранять единство США и Евросоюза по отношению к России в связи с возобновлением боевых действий на востоке Украины. Обама также заявил, что Вашингтон будет усиливать экономическое давление на Россию за ее действия в Украине и готов использовать все доступные возможности для прекращения военного конфликта на Донбассе.