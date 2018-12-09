Дело Скрипалей: Лондон подозревает РФ в причастности к еще двум убийствам - СМИ

Речь идет о смерти бизнесменов Александра Перепеличного и Скотта Янга, которые скончались в Великобритании при подозрительных обстоятельствах.

Британские детективы, ведущие расследование отравления бывшего российского разведчика, двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, подозревают российкую разведку в причастности к еще двум убийствам на территории Великобритании.

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Об этом говорится в материале The Sunday Times. Отмечается, что Офицеры Скотленд-Ярда, которые ведут расследование, получили доказательства того, что агенты российского ГРУ появлялись в Великобритании в моменты подозрительных смертей.

Речь, в частности, идет о смерти российского бизнесмена Александра Перепеличного, который внезапно скончался в Великобритании в 2012 году, после предоставления информации о махинациях Кремля. Отметим, СМИ называли Перепеличного ключевым свидетелем по «делу Магнитского».

Британские правоохранители также рассматривают обстоятельства гибели британского бизнесмена Скотта Янга, который имел сомнительные деловые связи в России. В 2014 году Янг выпал из окна своей роскошной квартиры в центре Лондона. Бывшая жена Янга неоднократно утверждала, что его убили.

Напомним, 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипалей, было разработано в России.

5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

Дело Скрипалей привело к серьезному обострению отношению между Великобританией и РФ. Ряд европейских стран выслали российских дипломатов в ответ на отравление в Солсбери.