Европарламент эвакуировали на несколько часов из-за подозрительного авто (фото)

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Как сообщает пресс-служба Европарламента в Брюсселе, четыре административных здания и центр посетителей были эвакуированы из-за выявления вблизи подозрительного автомобиля.

Уже после 13-и часов все смогли вернуться на рабочие места.

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