Европарламент эвакуировали на несколько часов из-за подозрительного авто (фото)
17:39, 02 февраля 2015Мир
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Работников Европейского парламента сегодня утром эвакуировали на несколько часов из-за подозрительного автомобиля.
REUTERS
Как сообщает пресс-служба Европарламента в Брюсселе, четыре административных здания и центр посетителей были эвакуированы из-за выявления вблизи подозрительного автомобиля.
Уже после 13-и часов все смогли вернуться на рабочие места.
Читайте такжеВ Брюсселе из-за сообщения о минировании эвакуировали жилой квартал (фото)Отмечается, что авто попало под подозрение после подозрительного поведения неустановленного лица, которое было арестовано утром в этот же день. Ведется расследование.
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