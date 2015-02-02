Европарламент эвакуировали на несколько часов из-за подозрительного авто (фото)

17:39, 02 февраля 2015
Мир
694 0
обновлено

Работников Европейского парламента сегодня утром эвакуировали на несколько часов из-за подозрительного автомобиля.

REUTERS

Как сообщает пресс-служба Европарламента в Брюсселе, четыре административных здания и центр посетителей были эвакуированы из-за выявления вблизи подозрительного автомобиля.

Уже после 13-и часов все смогли вернуться на рабочие места.

Читайте такжеВ Брюсселе из-за сообщения о минировании эвакуировали жилой квартал (фото)Отмечается, что авто попало под подозрение после подозрительного поведения неустановленного лица, которое было арестовано утром в этот же день. Ведется расследование.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter