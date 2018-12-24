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Глава Пентагона перед отставкой подписал указ о выводе войск из Сирии

17:25, 24 декабря 2018
Мир
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Джеймс Мэттис / REUTERS

Как отмечается, один из источников подтвердил факт подписания приказа. Второй сообщил, что подпись под документом поставил лично Мэттис, которого президент США Дональд Трамп отправил в отставку. Об этом пишет CNN со ссылкой на двух военных чиновников в Пентагоне.

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По словам одного из чиновников, приказ описывает, как и когда будет осуществляться вывод американских войск из Сирии, однако сам он отказался раскрыть подробности.

Предполагается, что вывод войск США из Сирии начнется в ближайшие несколько недель.

Ранее CNN сообщил, что Мэттис узнал о своей отставке от Помпео.

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Теги: #США#Сирии#Джеймс Меттис