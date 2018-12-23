Керченский пролив закрыли из-за непогоды

Ожидают разрешения в Керченском проливе - 5 судов назначением Мариуполь, в том числе 1 - флаг ЕС.

23 декабря проход судов через Керченский пролив закрыли из-за погодных условий.

Об этом сообщил руководитель проекта "Майдан Иностранных Дел" Андрей Клименко в Facebook.

По его данным, Керченский пролив закрывали из-за погодных условия для всех судов 16, 17, 18 и до 16:00 19 декабря, обычный поток судов возобновился с утра 20 декабря.

Читайте такжеКерченский кризис конфиденциально обсудили в Берлине в "нормандском формате"

"На 12-00 по Киеву 23.12.18:в порту Мариуполь: возле причалов - 8 судов (всего в порту 18 причалов); на рейде - нет; в дороге на Мариуполь, в Эгейском, Мраморном, Черном море - 1 судно. Ожидают разрешения в Керченском проливе - 5 судов назначению Мариуполь, в том числе 1 - флаг ЕС", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина перебрасывает десантно-штурмовые войска на защиту побережья Азовского и Черного морей.