Украина перебрасывает десантно-штурмовые войска на защиту побережья Азовского и Черного морей

По словам главы государства, боевые бригады уже стали на защиту наиболее опасного направления.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о переброске самолетами десантно-штурмовых войск на защиту побережья Азовского и Черного морей от возможной агрессии РФ.

Как передает пресс-служба главы государства, об этом Порошенко сказал во время встречи с военнослужащими 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая выполняет боевые задачи в рамках операции Объединенных сил на Донбассе.

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Порошенко отметил, что после введения военного положения в короткие сроки было проведено боевое слаживание бригад, которые стали на защиту наиболее опасного направления. «С применением нашей авиации перебрасываются десантно-штурмовые войска, в частности подразделения 95-й бригады, которая также усилила защиту бассейна побережья Азовского и Черного морей», - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, после нападения России на украинские корабли в районе Керченского пролива с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.