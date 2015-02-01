Российский депутат: выход из Совета Европы развяжет нам руки, мы сможем казнить миллионы извращенцев

По его словам, выход России из Совета Европы приведет к отмене моратория на смертную казнь.

"Нам нужно всего 24 часа, одни сутки выйти из Совета Европы для того, чтобы казнить миллионы извращенцев, насильников, педофилов, которые находятся в наших тюрьмах сегодня", - заявил он журналистам в пятнцу, 30 января.

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