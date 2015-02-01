Российский депутат: выход из Совета Европы развяжет нам руки, мы сможем казнить миллионы извращенцев
03:03, 01 февраля 2015Мир
29504 0
Депутат российской Госдумы, заместитель главы фракции ЛДПР Алексей Диденко рассказал коллегам о преимуществах выхода России из Совета Европы.
Диденко расссказал, что сделает, когда ему развяжут руки / скриншот видео youtube
По его словам, выход России из Совета Европы приведет к отмене моратория на смертную казнь.
"Нам нужно всего 24 часа, одни сутки выйти из Совета Европы для того, чтобы казнить миллионы извращенцев, насильников, педофилов, которые находятся в наших тюрьмах сегодня", - заявил он журналистам в пятнцу, 30 января.
Читайте такжеРоссия передумала выходить из Совета ЕвропыМораторий на смертную казнь действует в России с 1997 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter