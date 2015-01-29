The Daily Beast: Где Путин берет деньги? Ответ один: Китай
Укрепляющейся союз Китая и России является одним из самых важных геополитических событий века, пишет The Daily Beast.
Президент России Владимир Путин двигает свои границы на Запад, вглубь Европы. На Юге России, на Кавказе, российская армия в этом месяце фактически "поглотила" Южную Осетию, когда-то входившую в Грузию. В ноябре прошлого года Путин прибрал к рукам Абхазию, принадлежащую ранее Грузии. Меньше года назад он аннексировал Крым, сообщает ZN.ua.
"Однако пока российский лидер обирает соседей, его экономика рушится. Цена на нефть рухнула, а на него сверху (на Путина – ред.) обрушились еще и санкции. Где он берет средства на воплощение в жизнь его псевдоимперских планов? Ответ один: Китай", - говорится в статье.
Читайте такжеКитай пообещал России экономическую помощь
В последние месяцы Китай бросил российской экономике "спасательный круг".
Так, в ноябре прошлого года ВВП России упал на 0,5 % впервые с октября 2009 года. Цена на нефть обновляет шестилетний минимум. В этом году экономика России может сократиться на 10 %, а, возможно, и больше. Инфляция в РФ может достичь 17 % в этом году.
Рубль упал на 49 % по отношению к доллару с конца 2013 года, тем самым усложняя ситуацию с внешней задолженностью России, которая составляет порядка $ 600 млрд. Для защиты национальной валюты правительство РФ повысил процентные ставки до 17 %, что останавливает экономическую активность. Но если она снижается, рубль падает.
В прошлом году отток капитала из РФ составил более чем $ 150 млрд, что в два раза больше, чем в 2013-ом. Правительство пытается остановить поток путем введения "неофициального валютного контроля", что затрудняет конвертацию рублей в доллары. В итоге это углубит рецессию, и российские экспортеры не смогут платить за сырье из-за рубежа. Из-за оттока капитала, валютные резервы России сократились с $ 510 млрд в начале 2014 до $ 380 млрд по состоянию на конец года.
Президент США Барак Обама уже заявил, что готов усугубить санкции в отношении России. Но Путин, нагло, обвиняет Киев и НАТО в возобновление боевых действий в Украине. "А Китай делает ставку на его игру", - говориться в статье.
Существует ряд нефтяных и газовых контрактов, подписанных начиная с 2013 года, что говорит о явных признаках "энергетического альянса" между "драконом и медведем".
Эти сделки начинают окупаться для Путина. Китайский импорт российской нефти стал рекордно высоким в ноябре 2014-го. Благодаря, в частности продажи нефти и газа, общий объем торговли между Китаем и Россией вырос на 6,8 % до $ 95,3 млрд. Путин говорит, что объем торговли с Китаем увеличится до $ 200 млрд в 2020 году.
"Пекин, по-видимому, принял решение поддержать российскую экономику, во что бы то ни стало", - считает издание. Представитель Министерства торговли Китая Шен Даньянг заявлял, что при необходимости Пекин готов оказывать необходимую помощь в пределах своих возможностей. В октябре Москва и Пекин согласовали валютный своп на 24,4 млрд долларов.
"Зачем Китай делает все это? В российском сильном лидере пекинские политики видят не только человека, который разделяет их взгляды но и борца, готового бросить вызов Вашингтону, и нуждающегося податливого младшего партнера", - говорится в статье.
Китай видит Америку как геополитического противника, и вполне естественно, что Пекин стремится укрепить Кремль. Китайцы "рады присоединится к Москве для расширения бизнеса, бросая вызов Вашингтону", считает Александр Салицкий с Института мировой экономики и международных отношений.
"Насколько близки Москва и Пекин? В прошлом году Путин встречался с китайским правителем Си Цзиньпином пять раз", - сказано в статье.
"И что Китай получит взамен? Пекин получит возможность расширить использование своей валюты в России, которая может попасть под новый раунд санкций, и постепенно может быть отрезана от долларовой мировой финансовой системы", - пишет автор. По его мнению, китайские лидеры мечтают, что их валюта будет использоваться во всем мире.
Поэтому, как считает автор, Пекин будет рядом, чтобы помочь Путину отбить атаки Запада.
"Китайцы в последние несколько месяцев дали ясно понять, что они готовы развернуть большие ресурсы для этой долгой борьбы", - резюмирует автор.