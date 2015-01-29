The Daily Beast: Где Путин берет деньги? Ответ один: Китай

Президент России Владимир Путин двигает свои границы на Запад, вглубь Европы. На Юге России, на Кавказе, российская армия в этом месяце фактически "поглотила" Южную Осетию, когда-то входившую в Грузию. В ноябре прошлого года Путин прибрал к рукам Абхазию, принадлежащую ранее Грузии. Меньше года назад он аннексировал Крым, сообщает ZN.ua.

"Однако пока российский лидер обирает соседей, его экономика рушится. Цена на нефть рухнула, а на него сверху (на Путина – ред.) обрушились еще и санкции. Где он берет средства на воплощение в жизнь его псевдоимперских планов? Ответ один: Китай", - говорится в статье.

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В последние месяцы Китай бросил российской экономике "спасательный круг".

Так, в ноябре прошлого года ВВП России упал на 0,5 % впервые с октября 2009 года. Цена на нефть обновляет шестилетний минимум. В этом году экономика России может сократиться на 10 %, а, возможно, и больше. Инфляция в РФ может достичь 17 % в этом году.

Рубль упал на 49 % по отношению к доллару с конца 2013 года, тем самым усложняя ситуацию с внешней задолженностью России, которая составляет порядка $ 600 млрд. Для защиты национальной валюты правительство РФ повысил процентные ставки до 17 %, что останавливает экономическую активность. Но если она снижается, рубль падает.

В прошлом году отток капитала из РФ составил более чем $ 150 млрд, что в два раза больше, чем в 2013-ом. Правительство пытается остановить поток путем введения "неофициального валютного контроля", что затрудняет конвертацию рублей в доллары. В итоге это углубит рецессию, и российские экспортеры не смогут платить за сырье из-за рубежа. Из-за оттока капитала, валютные резервы России сократились с $ 510 млрд в начале 2014 до $ 380 млрд по состоянию на конец года.

Президент США Барак Обама уже заявил, что готов усугубить санкции в отношении России. Но Путин, нагло, обвиняет Киев и НАТО в возобновление боевых действий в Украине. "А Китай делает ставку на его игру", - говориться в статье.

Существует ряд нефтяных и газовых контрактов, подписанных начиная с 2013 года, что говорит о явных признаках "энергетического альянса" между "драконом и медведем".

Эти сделки начинают окупаться для Путина. Китайский импорт российской нефти стал рекордно высоким в ноябре 2014-го. Благодаря, в частности продажи нефти и газа, общий объем торговли между Китаем и Россией вырос на 6,8 % до $ 95,3 млрд. Путин говорит, что объем торговли с Китаем увеличится до $ 200 млрд в 2020 году.

"Пекин, по-видимому, принял решение поддержать российскую экономику, во что бы то ни стало", - считает издание. Представитель Министерства торговли Китая Шен Даньянг заявлял, что при необходимости Пекин готов оказывать необходимую помощь в пределах своих возможностей. В октябре Москва и Пекин согласовали валютный своп на 24,4 млрд долларов.

"Зачем Китай делает все это? В российском сильном лидере пекинские политики видят не только человека, который разделяет их взгляды но и борца, готового бросить вызов Вашингтону, и нуждающегося податливого младшего партнера", - говорится в статье.

Китай видит Америку как геополитического противника, и вполне естественно, что Пекин стремится укрепить Кремль. Китайцы "рады присоединится к Москве для расширения бизнеса, бросая вызов Вашингтону", считает Александр Салицкий с Института мировой экономики и международных отношений.

"Насколько близки Москва и Пекин? В прошлом году Путин встречался с китайским правителем Си Цзиньпином пять раз", - сказано в статье.

"И что Китай получит взамен? Пекин получит возможность расширить использование своей валюты в России, которая может попасть под новый раунд санкций, и постепенно может быть отрезана от долларовой мировой финансовой системы", - пишет автор. По его мнению, китайские лидеры мечтают, что их валюта будет использоваться во всем мире.

Поэтому, как считает автор, Пекин будет рядом, чтобы помочь Путину отбить атаки Запада.

"Китайцы в последние несколько месяцев дали ясно понять, что они готовы развернуть большие ресурсы для этой долгой борьбы", - резюмирует автор.