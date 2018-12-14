Американская семья построила снеговика высотой 6,5 метров (видео)
09:24, 14 декабря 2018Мир
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Строили скульптуру три дня.
Американская семья построила снеговика высотой 6,5 метров
Гигантский снеговик. Семья в американском штате Вирджиния потрясла соседей, потому что построила гигантского снеговика высотой 6,5 метров.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Сначала члены семьи спорили, кто построит самого большого, но в конце концов принялись строить одного мегаснеговика.
Чтобы поднять снежные шары так высоко, пришлось поставить еще и специальную деревянную конструкцию. Строили скульптуру три дня. Отец говорит, что детей и внуков мотивировал горячим шоколадом и вкусностями.
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