Американская семья построила снеговика высотой 6,5 метров (видео)

Строили скульптуру три дня.

Гигантский снеговик. Семья в американском штате Вирджиния потрясла соседей, потому что построила гигантского снеговика высотой 6,5 метров.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Сначала члены семьи спорили, кто построит самого большого, но в конце концов принялись строить одного мегаснеговика.

Чтобы поднять снежные шары так высоко, пришлось поставить еще и специальную деревянную конструкцию. Строили скульптуру три дня. Отец говорит, что детей и внуков мотивировал горячим шоколадом и вкусностями.