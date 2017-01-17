В Одесской области слепили самого большого снеговика в Украине (фото)

В городе Подольске (бывший Котовск) Одесской области сегодня установлен рекорд Украины по созданию самого большого снеговика.

Как сообщили УНИАН в мэрии Подольска, рекорд - самый большой снеговик - зарегистрировано представителем Национального реестра рекордов Украины.

Высота снеговика - 6 метров и 3 сантиметра, диаметр - 11 метров.

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Снеговика лепили несколько дней с помощью лопат и лестниц, на «скульптуру» ушло около 3 тонн снега.

Как сообщал УНИАН, ученые слепили самого маленького в мире "снеговика». Фигурку из трех шарообразных частиц диоксида кремния общей высотой меньше трех микрон создали ученые из Университета Западного Онтарио.

Ученые поставили друг на друга три «шарика» диоксида кремния размером 0,9 микрон и сфокусированным ионным пучком вырезали в верхнем шаре глаза и рот. Руки и нос «снеговика» выполнены из платины. Разглядеть «снеговика» можно только в электронный микроскоп – его размер в десятки раз меньше толщины человеческого волоса (75 микрон).