Страсбургский террорист рассказал о мотивах нападения водителю такси - СМИ
13:24, 13 декабря 2018Мир
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Полиция продолжает поиски нападавшего.
Страсбург \ REUTERS
Шериф Шекатт, который устроил стрельбу возле рождественской ярмарки в Страсбурге, рассказал о мотивах нападения водителю такси.
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"После признания в стрельбе он заявил водителю, что поступил так, потому что хотел отомстить за убитых братьев в Сирии", - говорится в сообщении, передает ЕвроПравда со ссылкой на BFMTV.
Полиция продолжает поиски нападавшего.
Как сообщал УНИАН, 11 декабря в результате нападения на Рождественской ярмарке в Страсбурге погибли трое людей, восемь человек получили серьезные ранения и еще пять – легкие ранения.
Прокуратура подтвердила террористическую подоплеку нападения и заявила, что нападавший кричал "Аллах акбар". 29-летний уроженец Страсбурга, которого подозревают в устройстве стрельбы, ранее был осужден 27 раз.
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