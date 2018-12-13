Страсбургский террорист рассказал о мотивах нападения водителю такси - СМИ

Полиция продолжает поиски нападавшего.

Шериф Шекатт, который устроил стрельбу возле рождественской ярмарки в Страсбурге, рассказал о мотивах нападения водителю такси.

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"После признания в стрельбе он заявил водителю, что поступил так, потому что хотел отомстить за убитых братьев в Сирии", - говорится в сообщении, передает ЕвроПравда со ссылкой на BFMTV.

Полиция продолжает поиски нападавшего.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря в результате нападения на Рождественской ярмарке в Страсбурге погибли трое людей, восемь человек получили серьезные ранения и еще пять – легкие ранения.

Прокуратура подтвердила террористическую подоплеку нападения и заявила, что нападавший кричал "Аллах акбар". 29-летний уроженец Страсбурга, которого подозревают в устройстве стрельбы, ранее был осужден 27 раз.