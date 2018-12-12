Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге: нападающий кричал "Аллах Акбар"

По словам прокурора, следствие начали по статьям "убийство и попытка убийства с террористической целью от имени террористической организации".

Французская прокуратура подтвердила террористическую подоплеку нападения в Стасбурге, заявив, что нападающий воскликнул "Аллах Акбар!".

Об этом заявил генеральный прокурор Париже Реми Хейц, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

По его словам, на исламистскую подоплеку нападения указывает характер "цели атаки, способ осуществления и лицо исполнителя".

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Он также сообщил о свидетельствах очевидцев, по словам которых, во время нападения злоумышленник кричал "Аллах Акбар".

По словам прокурора, следствие начали по статьям "убийство и попытка убийства с террористической целью от имени террористической организации".

"Расследование только началось", - отметил Хейц.

Он также подтвердил задержание четырех подозреваемых в связи с нападением.

Как сообщал УНИАН, в центре французского города Страсбург во вторник вечером, 11 декабря, произошла стрельба. По официальным данным, в результате нападения 3 человека погибли, 11 получили ранения. Район, где произошел инцидент, находится неподалеку от одной из центральных площадей города, где расположена новогодняя ярмарка. Это место популярно среди туристов.