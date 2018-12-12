Теракт в Страсбурге: полиция все еще не задержала стрелявшего

По данным французских СМИ, подозреваемым является 29-летний Шериф Шекат. В 2016 году его внесли в так называемый "S", в который антитеррористические службы вносят потенциальных террористов.

Французская полиция проводит масштабную поисковую операцию по задержанию мужчины, который во вторник вечером совершил теракт на рождественской ярмарке в Страсбурге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Полиция уже установила личность подозреваемого, но его имени не называют. Правоохранители также провели обыск в его доме и нашли гранаты. Во время перестрелки с полицией нападавший был ранен.

Глава МВД Франции сообщил, что подозреваемый был известен полиции за совершение ряда преступлений, за которые он был осужден во Франции и Германии, и за которые он отбыл наказание.

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По данным французских СМИ, подозреваемым является 29-летний Шериф Шекат (Chekatt Cherif). Также сообщается, что в 2016 году его внесли в так называемый "S", в который антитеррористические службы вносят потенциальных террористов.

По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, один из погибших - турист из Таиланда. Еще 12 человек получили ранения, шесть из них находятся в критическом состоянии.

Как сообщал УНИАН, мотив нападения пока неизвестен, но во Франции сохраняется высокий уровень тревоги после серии нападений с 2015 года, за которыми стояла террористическая организация "Исламское государство".

По данным источников Reuters, примерно через 2 часа после нападения полиция загнала подозреваемого в угол и начала перестрелку с ним. Французские СМИ сообщали, что нападавший скрывался в магазине на улице Эпиналь.