"Ужасная атака": Мэй и Столтенберг осудили стрельбу в Страсбурге

Мэй заявила, что шокирована и расстроена «ужасной атакой» в Страсбурге, Столтенберг выразил поддержку Франции, а Курц в связи со стрельбой заверил в дальнейшем защите европейских ценностей.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг осудили стрельбу в Страсбурге.

Об этом мировые лидеры написали в Twitter.

В частности, Курц отметил: «Мои мысли - с жертвами сегодняшней трусливой стрельбы в Страсбурге, которую я решительно осуждаю».

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«Нас не запугать, и мы всегда будем защищать наши европейские ценности, а также наш европейский образ жизни», - добавил канцлер Австрии.

В свою очередь Мэй заявила, что шокирована и расстроена «ужасной атакой» в Страсбурге.

«Мои мысли со всеми пострадавшими и французским народом», - написала британский премьер.

Столтенберг также решительно осудил стрельбу в Страсбурге: «Я решительно осуждаю бессмысленную атаку в Страсбурге. Мои мысли с семьями и друзьями погибших и со всеми пострадавшими. Мы стоим вместе с Францией, защищая наши ценности и открытое общество».

Как известно, поздно вечером 11 декабря произошла стрельба в центре Страсбурга, на улице Орфевр, в результате которой трое человек погибли.