Россия пытается сорвать мобилизацию: украинцам, в том числе призывникам, продлили срок пребывания

Федеральная миграционная служба РФ заявила о готовности «беспрепятственно продлевать» гражданам Украины срок пребывания на территории РФ «на период внутриукраинского кризиса».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе российского ведомства.

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«Для продления срока временного пребывания гражданину Украины необходимо обратиться в территориальное подразделение ФМС России по месту его нахождения с паспортом и миграционной картой. Подразделениям ФМС России дано указание беспрепятственно продлевать гражданам Украины сроки пребывания на период внутриукраинского кризиса. Продление осуществляется путем простановки соответствующих отметок в миграционной карте», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в соответствии с положениями статьи 5 федерального закона от 25 июля 2002 г. «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», срок временного пребывания в Российской Федерации гражданина Украины не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток.

Как сообщал УНИАН, 26 января президент РФ Владимир Путин предложил увеличить для граждан Украины призывного возраста срок пребывания в России, чтобы они могли уклоняться от мобилизации.

«Кстати говоря, многие люди уже уклоняются от мобилизации, стараются к нам переехать, пересидеть здесь какое-то время. Но у нас там проблема – в соответствии с нормами закона граждане Украины не могут находиться на территории РФ более 30 суток (согласно двухсторонним соглашениям, граждане Украины могут находиться на территории РФ 90 суток – УНИАН), они возвращаются – их цап и туда посылают", - уверен Путин.

«Поэтому мы, наверное, здесь изменим кое-что. В рамках закона можем увеличить срок пребывания определенных категорий лиц, прежде всего призывного возраста», - сказал он.

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Мобилизация в 2015 году будет проходить в три этапа и продлится с января по август. Первый этап начался 20 января и продлится 90 дней, второй начнется ориентировочно в апреле и продлится 60 дней, а третий этап - в июне и также продлится 60 дней.

На протяжении этого года в ряды ВСУ планируется мобилизовать 200 тысяч украинцев. Также в 2015 году планируется провести призыв 40 тысяч граждан на срочную военную службу.

26 января пресс-секретарь Минобороны Украины Виктория Кушнир заявила, что пророссийские силы готовят провокации с целью срыва мобилизации в Украине.