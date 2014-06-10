Власти России могут продлить украинцам срок пребывания на своей территории

11:38, 10 июня 2014
Общество
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В госдуме России просят правительство увеличить срок пребывания на российской территории для граждан Украины и отменить административную ответственность за нарушение действующей нормы в 90 дней.

Украинским гражданам могут продлить срок пребівания до 180 дней / фото УНИАН

Об этом заявил первый зампредседателя фракции «Единая Россия», председатель комиссии партии по работе с соотечественниками Отари Аршба. «Мы подготовили предложения и обращаемся к правительству - срочно принять постановление, в котором предусмотреть вопрос продления до 180 дней пребывания, вопрос неприменения административных и иных санкций к нарушившим это и вопрос рекомендации гражданам Украины воспользоваться возможностями получения статуса», - сообщил Отари Аршба, передает ИТАР-ТАСС.

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Отметим, ранее в министерстве иностранных дел России не смогли объяснить, почему бывший президент Украины Виктор Янукович до сих пор находится на территории России после истечения 90 дней.

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