Die Welt: Путин разжигает страх ядерной войны

Об этом пишет Михаэль Штюрмер в своей статье «Путин разжигает страх ядерной войны», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

В российской военной доктрине ядерное оружие никогда не переставало играть центральную роль, неважно, закончилась холодная война или нет. На ранних стадиях войны против Украины Владимир Путин, который к тому же является главнокомандующим вооруженными силами, угрожал Западу однозначно и грубо в старой советской манере: «Люди забывают, что у нас есть ядерное оружие».

Кремль, ощутимо пострадавший от снижения цен на нефть, кризиса и экономических санкций, меняет политическое поле: Где экономически он может только проиграть, он хочет выиграть стратегически.

Угрозами дело не ограничивается. В течение нескольких месяцев российские бомбардировщики дальнего радиуса действия постоянно патрулируют над международными водами на границе территории Северо-Атлантического договора, а также над финским и шведским нейтральным побережьем. Эти маневры проводятся не тайно, а с агрессивным угрожающим намерением, хотя и без опознавательных признаков, как в условиях военной обстановки.

Дальние ядерные бомбардировщики сопровождаются самолетами-заправщиками и находятся под защитой истребителей. По крайней мере, дважды в международном воздушном пространстве дело доходило до «угрозы столкновения» с гражданскими западными авиалайнерами. Не похоже, что у российских пилотов было указание Кремля, действовать особенно осторожно, чтобы избежать подобных инцидентов. Чего Путин хочет достичь этой психологической войной?

Советский Союз распался. Путин реанимирует его

Министры обороны стран НАТО, когда они встретятся в начале февраля в Брюсселе, впервые за два десятилетия должны будут обсудить ядерные угрозы, баланс и контрмеры.

Группа ядерного планирования, из Военного комитета генерального штаба НАТО, предоставит анализ новой ситуации, в котором больше не будет избегать вопроса о будущей Западной ядерной стратегии, особой роли Франции и окончательных гарантиях со стороны Соединенных Штатов.

Читайте такжеDie Welt: Путин использует память об Освенциме для пропагандыПрошли те времена, когда, казалось, нужно было разоружаться до минимума. Больше нет надежды на «партнерство в области безопасности» с Россией. Впустую прошли десятилетия мер по укреплению доверия и безопасности. Об этом Путин тщательно позаботился.

Новая холодная война ищет новые правила на грани чрезвычайной ситуации. Партнерам по НАТО придется заново научиться балансировать между сдерживанием и обороной. Нельзя допустить, чтобы Путин переписал последнюю главу распавшегося Советского Союза по своему усмотрению.