США накрыл снежный шторм, введено чрезвычайное положение (фото)
18:52, 27 января 2015Мир
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Снежный шторм Джуно парализовал Нью-Йорк и другие города на северо-востоке США.
REUTERS
Метеорологи считают, что может выпасть до 90 см снега, а порывы ветра будут достигать 120 км в час. В штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Род-Айленд, Массачусетс и Нью-Гемпшир введено чрезвычайное положение
Национальная метеорологическая служба США предупредила, что снегопад, который может войти в историю, приближается с северо-востока.
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