США накрыл снежный шторм, введено чрезвычайное положение (фото)

Метеорологи считают, что может выпасть до 90 см снега, а порывы ветра будут достигать 120 км в час. В штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Род-Айленд, Массачусетс и Нью-Гемпшир введено чрезвычайное положение

Национальная метеорологическая служба США предупредила, что снегопад, который может войти в историю, приближается с северо-востока.

Читайте такжеВ Нью-Йорке из-за снегопадов прекращена работа общественного транспорта

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо предупредил жителей о недопустимости нарушения запрета на пользование автотранспортом.