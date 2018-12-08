Перед началом новых протестов "желтых жилетов" в Париже задержали более 300 человек (фото)

Порядок в Париже обеспечивают 8 тысяч правоохранителей, что на 3 тысячи больше, чем в прошлые выходные.

Ещё до начала новой акции протеста, анонсированной накануне "желтыми жилетами", полицейские задержали более 300 человек.

Как сообщает France Info, около 9 часов утра, по данным полиции, были задержаны уже 343 человека, главным образом за "участие в группе по подготовке насилия против людей или их уничтожения", из них 32 человека арестованы.

Порядок в Париже обеспечивают 8 тысяч правоохранителей, что на 3 тысячи больше, чем в прошлые выходные. Вдоль улиц французкой столицы стоят полицейские фургоны и бронемашины. Всего по Франции за акциями протеста следят 89 тысяч полицейских.

Магазины и предприятия, расположенные в районе Елисейских полей, сегодня закрыты. Чтоб протестующие не побили витрины магазинов, их заколотили досками.

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Также закрыты главные туристические достопримечательности Парижу: Эйфелева башня, Лувр, Триумфальная арка, музей Орсе и Большой дворец.

Как сообщал УНИАН, в прошлые выходные, 1-2 декабря, протесты "желтых жилетов" разразились с новой силой. Протестующие жгли машины, громили витрины и даже серьезно повредили Триумфальную арку. Несколько сотен человек были задержаны, более сотни получили ранения только во французской столице. Три человека во время столкновений погибли.

Премьер-министр Франции Эдуард Филип объявил о приостановке дальнейшего повышения налога на топливо, против которого протестуют "желтые жилеты". Однако протестующие сочли недостаточными уступки правительства и анонсировали новую акцию.