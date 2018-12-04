Протесты во Франции: "желтые жилеты" недовольны уступками правительства

Как сообщалось, премьер Франции объявил о приостановке роста налогов на топливо.

Участники акции "желтые жилеты", которые выступают против повышения цен на горючее во Франции, считают недостаточными уступки французского правительства.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Le Figaro.

Как сообщалось, во Франции на полгода приостановят решение о повышении цен на топливо в результате массовых протестов в стране. Об этом официально объявил премьер Франции Эдуар Филипп.

Однако, один из митингующих Бенжамин Коши заявил, что "желтые жилеты" рассчитывают не на приостановлении роста цен на топливо, а на отказе от повышения. Более того, он добавил, что французы хотят изменить курс политики Эммануэля Макрона.

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"Французы – не воробьи, они не хотят крошек, которые им дает власть, они хотят багет", – сказал Бенжамин.

Кроме того, еще один известный активист "желтых жилетов" Эрик Друе призвал усилить протесты и новые демонстрации в субботу.

Ранее правительство Парижа сообщило, что сумма убытков в результате митинга в минувшие выходные составляет 3-4 миллиона евро.