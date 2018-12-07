В Пентагоне прокомментировали возможность военного ответа на агрессию РФ в Керченском проливе

Пентагон отказался от военного ответа на атаку и захвата Россией украинских кораблей в Керченском проливе.

Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Соединенные Штаты не намерены отвечать военными действиями на агрессивные действия России в Керченском проливе.

«Сейчас не идет обсуждения военного измерения ответа на [инцидент] в Азовском море», — сказал Данфорд, пишет The Washington Post.

При этом генерал подчеркнул, что Запад должен ответить на действия России в Азовском море. Однако, отметил Данфорд, реакция западных стран должна находиться в сфере дипломатии, экономики или безопасности.

Ранее телеканал CNN сообщал, что США готовят к отправке в Черное море военный корабль из-за агресии РФ в Керченском проливе.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".