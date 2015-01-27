Заявления Захарченко раскрывают истинные намерения России - Пауэр

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время внеочередного заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

Посол США отметила, что для России украинские города Мариуполь и Дебальцево могут стать стратегическими объектами в попытке изменить согласованную Минскими соглашениями линию разграничения.

”Почему эти города являются важными для сепаратистов и России? Мариуполь - порт, возможность поставок, а также возможность получить доступ по суше к незаконно оккупированному Крыму, а Дебальцево - это железнодорожный узел, и поэтому неслучайно эти стратегические города является целью для России”, - подчеркнула она.

При этом Пауэр обратила внимание на заявления главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко об отказе вести мирные переговоры и намерении начать наступление по нескольким направлениям одновременно для захвата новых территорий.

”Когда он говорит, что не заинтересован в переговорах, он говорит не только о намерениях сепаратистов в данном случае, но и о намерениях России”, - объяснила Пауэр.

Она убеждена, что обстрел боевиками Мариуполя был запланирован в Москве.

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”Это нападение было создано в России, в Москве, используя российские танки, ракеты, получая помощь от российских войск...”, - сказала она, напомнив, что Россия с декабря 2014 года направила в восточную Украину сотни единиц военной техники.

Как сообщал УНИАН, в результате обстрела террористами восточных жилых кварталов Мариуполя утром 24 января погибли 30 человек, более 100 были ранены.