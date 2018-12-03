Трамп заявил о намерении начать с Россией и Китаем переговоры о разоружении

Заявив о том, что в мире ведется "масштабная и неконтролируемая гонка вооружений", Дональд Трамп выразил надежду на переговоры о ее прекращении с участием Москвы и Пекина.

Президент США Дональд Трамп намерен сесть за стол переговоров с российским и китайским лидерами, чтобы договариваться о разоружении.

"Я уверен, что когда-нибудь в будущем председатель Си и я, вместе с президентом России Путиным, начнем говорить о реальном прекращении того, что стало масштабной и неконтролируемой гонкой вооружений", - написал глава Белого дома в Twitter в понедельник, 3 декабря.

Он назвал "сумасшествием" то, что в текущем году США потратили на оборону 716 миллиардов долларов (630 миллиардов евро).

В октябре Трамп объявил о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 1987 года, который запрещает США и России производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров, пусковые установки и вспомогательное оборудование. Это вызвало в мире беспокойство в связи с опасностью начала новой гонки вооружений.

Читайте такжеГенсек НАТО требует от России соблюдать ракетный договор с США

Вашингтон обвиняют Россию в нарушении ДРСМД из-за разработанной в РФ крылатой ракеты наземного базирования 9M729 для комплекса "Искандер". Вашингтон и НАТО считают, что эта система попадает под действие договора.

О дате выхода из договора американские власти не сообщили, поэтому остается возможность подключить к переговорам третью ядерную державу - Китай, который не участвовал в ДРСМД. Ранее Трамп уже высказывался о возможности пересмотреть договор только в случае, если Россия и Китай согласятся на переговоры о новом трехстороннем соглашении.