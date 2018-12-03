Переход на летнее и зимнее время в ЕС отменят не ранее 2021 года - министр транспорта Австрии

Австрия, которая сейчас председательствует в ЕС, выступала за скорейший отказ от перевода часов.

Отмена перехода на летнее и зимнее время в Евросоюзе может состояться не ранее 2021 года.

Об этом заявил министр транспорта Австрии Норберт Хофер в понедельник, 3 декабря, перед началом встречи министров транспорта стран ЕС в Брюсселе, передает Deutsche Welle.

Этот термин, который на два года позже, чем предлагала Еврокомиссия предоставит странам больше времени для подготовки. Австрия, которая сейчас председательствует в ЕС, выступала за скорейший отказ от перевода часов. Но некоторые страны-члены ЕС предупреждали, что отдельным отраслям, например авиаперевозкам, нужно больше времени для подготовки к такому шагу.

"Если бы мы настаивали на немедленном воплощении, это привело бы к провалу предложения (Еврокомиссии - ред.). Мы вообще не смогли бы прекратить практику перевода часов", - отметил Норберт Хофер.

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Напомним, ранее Еврокомиссия предложила отказаться от перехода на летнее и зимнее уже со следующего года. При этом страны Евросоюза должны самостоятельно решать, на каком времени - летнем или зимнем - они бы хотели оставаться в дальнейшем. Рекомендация Еврокомиссии была принята по результатам онлайн-голосования, проведенного в странах ЕС этим летом, согласно которому 80 процентов жителей ЕС отдали голоса за отмену перехода на зимнее и летнее время.

В Германии перевод стрелок часов на летнее время был введен в 1980 году. Другие европейские страны, к примеру Италия и Франция, применяют эту норму с 1960-ых годов. Начиная с 2002 года, переход был урегулирован нормами ЕС, чтобы избежать проблем, вызванных разным временем при работе транспорта, воздушном или железнодорожном сообщении. Часы переводят в последние воскресенья марта и октября.