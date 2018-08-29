В ЕС проголосовали за отмену перехода на зимнее или летнее время

80 процентов опрошенных отдали голоса за отмену перехода на зимнее или летнее время.

Подавляющее большинство жителей Евросоюза, которые приняли участие в опросе, проголосовали за отмену смены времени.

Об этом свидетельствуют результаты онлайн-голосования, которое проходило в ЕС с 5 июля по 16 августа, сообщило в среду, 29 августа, издание Westfalenpost со ссылкой на источники в Брюсселе. Агентство dpa впоследствии подтвердило эту информацию, передает DW.com.

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Всего в голосовании приняли участие 4,6 миллиона человек, из которых три миллиона - из Германии. 80 процентов отдали голоса за отмену перехода на зимнее или летнее время. Кроме того, несколько меньшее количество опрошенных высказались в пользу того, чтобы жить по летнему, а не зимнему времени.

Депутат Европарламента от Германии Петер Лизе (Peter Liese) сообщил Westfalenpost, что Европейская комиссия, которая сейчас изучает, что делать с переходом, должна сделать соответствующее предложение еще в этом году. "Если результат консультации настолько очевиден, то европейские органы не должны его игнорировать", - сказал он.

В Германии перевод стрелок часов на летнее время был введен в 1980 году. Другие европейские страны, к примеру Италия и Франция, имеют эту норму с 1960-ых годов. Начиная с 2002 года переход был урегулирован нормами ЕС, чтобы избежать проблем, вызванных разным временем при работе транспорта, воздушном или железнодорожном сообщении. Время всегда переводят в последние воскресенья марта и октября.