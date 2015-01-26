В понедельник Совбез ООН вновь соберется говорить об Украине
Внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по Мариуполю состоится 26 января во второй половине по местному времени.
Об этом сообщил представитель Украины в СБ ООН Юрий Сергеев, пишет Украинская правда.
"Внеочередное заседание СБ ООН по Мариуполю состоится завтра во второй половине для по местному времени", - отметил он.
"Думаю, дискуссия в СБ по обстрелов Мариуполя будет отличаться от всех предыдущих", - добавил Сергеев.
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Как известно, 25 января Россия заблокировала заявление Совбеза ООН о ситуации на Донбассе после обстрелов Мариуполя 24 января.
Великобритания выступила с инициативой совместного заявления, однако его принятие сорвалось из-за позиции России - представитель Москвы выступил против предложения Лондона осудить заявления одного из лидеров боевиков - Александра Захарченко, который объявил о начале наступления на Мариуполь.