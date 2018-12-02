Иран заявил о намерении продолжать свои ракетные испытания

Высокопоставленный иранский военный заявил, что Тегеран и дальше будет проводить ракетные испытания - для наращивания оборонной мощи.

Иран будет продолжать ракетные испытания для "наращивания оборонительных и сдерживающих возможностей".

Об этом заявил высокопоставленный иранский военный Аболфазл Шекарчи в воскресенье, 2 декабря, местному информагентству Tasnim, сообщает DW.

"Ракетные испытания проводятся для обороны и сдерживания страны, и мы будем продолжать их", - заявил иранский генерал после того, как США обвинили Тегеран в испытании баллистических ракет. При этом военный ни подтвердил, ни опроверг, что Иран провел новое испытание.

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Накануне, 1 декабря, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности, которая способна нести несколько боеголовок. "Это испытание нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН 2231", - написал Помпео в своем Twitter. Он осудил это ракетное испытание и призвал Тегеран прекратить подобную деятельность.

Ранее Тегеран неоднократно заявлял о намерении продолжать работу над своей ракетной программой. Соединенные Штаты считают, что Тегеран может разрабатывать ракеты, которые способны нести ядерные боеголовки, однако Иран это отрицает.

Как сообщалось, 5 ноября вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Ограничительные меры направлены прежде всего на банковский сектор, нефтяную промышленность и транспортную отрасль.