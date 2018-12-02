Место в мавзолее рядом с Лениным Путину не светит, его закопают - волонтер

Если ад есть, президент России будет в нем гореть, полагает Мирослав Гай.

Путин – международный преступник, поэтому место в Мавзолее рядом с революционером, советским политическим и государственным деятелем Владимиром Лениным ему не светит, скорее всего, их обоих закопают.

Такое мнение в чате на "Главреде" высказал волонтер, участник боевых действий на Донбассе и офицер запаса ВСУ Мирослав Гай.

"Положат ли его рядом с Лениным? Разве что создадут какой-то отдельный музей диктаторов. Мне кажется, более вероятным, что всех их закопают — и Ленина, и Путина", — заявил он.

По мнению волонтера, Путин войдет в историю как один из самых больших военных преступников, как угнетатель своего народа, который уничтожил массу достойных людей, в частности, российского оппозиционера Бориса Немцова и журналистку Анну Политковскую.

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"К тому же, 11 тысяч человек погибли из-за агрессии Путина в Украину, тысячи людей, которые погибли в Сирии, десятки тысяч, которые погибли в Чечне, тысячи беженцев и тысячи погибших в Грузии..." — отметил он.

Мирослав Гай считает, что российский лидер — "международный преступник, фактически маньяк", и ни одна цель, которую он ставил перед собой, не стоила этих смертей.

«Поэтому я думаю, что, если есть ад, Путин будет в нем гореть", — добавил Гай.

«Он точно не получит себе славу "собирателя земель". Вместо этого он запомнится как человек, который развалил Российскую Федерацию, хотя мог создать демократию и большую мощную молодую мировую державу", — сказал волонтер.

Напомним, Мирослав Гай считает, что если президент России Владимир Путин решит развязать полномасштабную войну против Украины, то вооруженные силы РФ пойдут в наступление сразу с нескольких сторон.