Если Путин развяжет полномасштабную войну, то нападет сразу с нескольких сторон - волонтер

По словам Мирослава Гая, степень милитаризации аннексированного полуострова "уже весьма серьезная".

Если президент России Владимир Путин решит развязать полномасштабную войну против Украины, то вооруженные силы РФ пойдут в наступление сразу с нескольких сторон.

Такое мнение в чате на Главреде высказал волонтер, участник боевых действий на Донбассе и офицер запаса ВСУ Мирослав Гай.

"Почему-то мало кто, кроме Генштаба ВСУ, смотрит на север Украины, на границы Черниговской области, на границы с Белоруссией, а там у Путина есть плацдарм. У Путина также есть возможность двигаться с Азовского направления. И Крым в данном случае - это просто одно из направлений. Но там, кстати, у нас все более-менее защищено, в том числе за счет особенностей рельефа местности", - сказал Гай в ответ на вопрос о вероятности наступления РФ на Украину со стороны аннексированного Крыма.

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По данным волонтера, степень милитаризации Крыма на данный момент "уже весьма серьезная".

"В частности, там были размещены дополнительные батареи ПВО, которые серьезно перекрывают пространство, в том числе над Украиной. На полуострове накапливается военная техника, создаются военные базы. Судя по последним данным, в Крыму также проводится активная мобилизация населения», - отметил Гай.

Также, по его словам, Россия начала размещение на оккупированном полуострове тактического ядерного оружия.

«Кроме того, по последним данным, в Крыму уже размещено и размещается сейчас тактическое ядерное оружие РФ", - сказал Гай.

Волонтер считает, что Крым уже фактически превращен в гигантскую военную базу.

"Естественно, это угроза для нас", - заключил волонтер.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".