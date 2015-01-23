Сорос назвал Россию мафиозным государством

Об этом он сказал во время частного приема на форуме в Давосе, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

«В нем [государстве] правители используют ресурсы страны для своего обогащения и сохранения во власти», – сказал он.

Сорос сказал, что Россия давит на Украину и пытается таким образом сделать себя «стратегическим соперником Европейского союза, предлагая вместо верховенства закона альтернативу, основанную на верховенстве силы».

Также он сравнил современный расклад сил в Европе с тем, что было 25 лет, когда распался Советский Союз. Кризис евро, по словам Сороса, превратил Европейский союз «из добровольного объединения суверенных государств, готовых передать часть своей независимости ради общего дела, в нечто радикально новое. Теперь они выстроены как отношения между кредиторами и должниками, где у должников есть трудности в выполнении своих обязательств, а кредиторы накладывают условия, которые ставят должников в еще более подчиненное положение», сказал финансист.

Читайте такжеПорошенко и Сорос обсудили расширение экономической помощи Украине (фото)Также Сорос заявил, что для того, чтобы преломить ход событий, сохранить свою независимость и «убедить Россию отказаться от агрессии», «более демократическая Украина нуждается в финансовой помощи от Запада», пересказывает The Wall Street Journal содержание речи Сороса.

«Не только будущее Украины, но и будущее самого Европейского союза поставлено на карту. Я считаю, что потеря Украины будет огромной потерей для Европы и позволит России разделять и властвовать», – добавил он.

Сорос не в первый раз за последний год выступает против России. С резкой критикой президента России Владимира Путина он выступал и на прошлом форуме в Давосе. «Владимир Путин действует из слабости: раньше он был достаточно популярен, но рокировка между ним и Дмитрием Медведевым [на посту главы государства] обратила население России против него», – говорил он. По мнению Сороса, когда «Путин почувствовал угрозу, он стал более репрессивным внутри страны и более агрессивным за рубежом», говорил он.