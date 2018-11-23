Легендарный дизайнер Лагерфельд включил рождественскую иллюминацию в Париже (фото, видео)

Праздничное настроение гирлянды будут дарить до 9 января.

Европа с каждым днем становится все красивее. К Рождеству уже нарядился Париж.

Как говорится в сюжете ТСН, праздничным волшебником в этом году стал Карл Лагерфельд. Вместе с руководительницей французской столицы Анн Идальго легендарный дизайнер нажал на кнопку и зажег рождественские огни на Елисейских полях.

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На радость горожанам, которые пришли посмотреть на праздничную феерию, четыре сотни деревьев вдоль променада засияли красными огоньками.

Мэрия объявила, что электричества иллюминация потребляет столько же, как за год тратят две парижские семьи.

Праздничное настроение гирлянды будут дарить до 9 января.

Ранее УНИАН сообщал, что рождественские огни засеяли в Лондоне. В частности, уже украсили к Рождеству знаменитые "Королевские ботанические сады" Kew Gardens. А также рождественская иллюминация засветилась в зоопарке столицы Британии.