Лондонские королевские сады к Рождеству украсили миллионом праздничных огней (фоторепортаж, видео)

Музыкально-световое шоу в Kew Gardens будет развлекать туристов до 5 января 2019 года.

В Лондоне во второй половине ноября уже украсили к Рождеству знаменитые Королевские ботанические сады (Kew Gardens).

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Как говорится в сюжете ТСН, для этого деревья украсили десятками тысяч фонариков. Также в садах под открытым небом установили подвижные лазеры, а фасады зданий превратились в полотна для праздничных иллюминаций.

Всего в королевском ботаническом саду, общая площадь которого составляет более 120 гектаров, засияяли более миллиона огней. Праздничная иллюминация растянулась вдоль главной аллеи на 2 километра, а музыкально-световое шоу будет развлекать туристов до 5 января 2019 года.

Королевские ботанические сады Кью представляют собой комплекс ботанических садов и оранжерей площадью 121 гектар в юго-западной части Лондона, созданный в 1759 году. Сады Кью являются всемирно признанным ботаническим исследовательским и учебным центром с более чем 700 сотрудниками и приблизительно 2 миллионами посетителей ежегодно.

В Королевских садах Лондона находится самая большая в мире коллекция живых растений - более 30 тысяч. Здесь же расположен крупнейший в мире гербарий (коллекция засушенных растений), который включает 7 миллионов экспонатов. Библиотека садов содержит более 750 тысяч томов книг и более 175 тысяч рисунков растений.

Как сообщал УНИАН.Туризм, приготовления к Рождеству по западному обряду (празднуется 24 декабря) в мире начались еще с начала ноября, а ближе к началу декабря праздничный дух развернется вовсю.

Кстати, ранее были названы лучшие туристические направления на Рождество в Европе в 2018 году.