Трампа обвинили в «трусливой капитуляции» перед убийцами саудовского журналиста

Убийство журналиста — не тот случай, когда заботу о правах человека следует соизмерять со стратегическими интересами США.

Реакция президента США Дональда Трампа на убийство саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги является не чем иным, как грубым посягательством на американские национальные интересы.

Свое заявление в отношении убийства журналиста The Washington Post Трамп на этой неделе начал со словами «мир - очень опасное место», напоминает газета. Однако его «трусливая капитуляция» перед убийцами журналиста сделает мир еще опаснее, пишет WP.

Издание отмечает, что убийство журналиста — не тот случай, когда заботу о правах человека следует соизмерять со стратегическими интересами США. WP обвиняет президента США в том, что он «раздул» масштабы бизнес-партнерства с Саудовской Аравией и подчеркивает, что Эр-Рияд гораздо сильнее зависит от Соединенных Штатов, чем наоборот.

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Как отмечает газета, из-за того, что люди за пределами Соединенных Штатов видят лишь эгоистические побуждения людей, которые стоят у власти в США, антиамериканизм будет еще больше распространяться в мире. Страны найдут альтернативу американскому доллару, перестанут принимать его в качестве международной валюты. А после того, как Соединенные Штаты отступят от демократии, стабильности и развития, последует терроризм и экстремизм, отмечается в материале.

WP считает, что Трамп на примере с делом Хашогги пытается убить американский бренд, поэтому ситуация остается в руках конгресса, который может пойти по стопам Трампа, либо защитить американские ценности и интересы.

Критиковавший саудовские власти Джамаль Хашогги писал для The Washington Post. В начале октября издание заявило об исчезновении журналиста после визита в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле. По данным расследования турецкой стороны, журналист был убит в здании консульства. Позднее саудовские СМИ распространили заявление генпрокурора о том, что Хашогги погиб при ссоре с сотрудниками консульства.