В США два подростка угнали трактор и легкомоторный самолет

Подросткам удалось развернуться и приземлиться в аэропорту.

В американском штате Юта власти арестовали двух подростков, которые в четверг угнали легкомоторный самолет Cessna.

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По сообщению управления шерифа округа Юинта, самолет угнали мальчики 14 и 15 лет, которые приехали в этот район из приюта в другой части штата к друзьям, передает Медуза.

Сперва они угнали трактор и приехали на нем на частную взлетно-посадочную полосу, где и находился самолет. Позже их видели летящими над шоссе в 50 километрах от места взлета.

Подросткам удалось развернуться и приземлиться в аэропорту неподалеку. Сейчас они находятся под стражей.

Как сообщал УНИАН, в США сотрудник международного аэропорта Сиэтл-Такома совершил несанкционированный взлет на одном из самолетов в ночь на пятницу, 10 августа. Спустя какое-то время самолет разбился. Полицейские не рассматривают версию террористического акта. По их данным, угонщик самолета - механик, имеющий суицидальные наклонности.