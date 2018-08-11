В США разбился украденный из аэропорта Сиэтла пассажирский самолет (видео)

Кроме погибшего пилота, в результате инцидента никто не пострадал.

В США сотрудник международного аэропорта Сиэтл-Такома совершил несанкционированный взлет на одном из самолетов в ночь на пятницу, 10 августа. Сегодня самолет разбился примерно в 50 километрах от аэропорта, возле острова Кетрон.

Как сообщает The New York Times, угонщик самолета действовал один. Пассажиров в самолете не было.

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"Мы знаем, кто он такой. Больше никто не задействован", - сообщили в полиции.

Полицейские не рассматривают версию террористического акта. По их данным, угонщик самолета - механик, проживающий в округе Пирс.

Чиновники из округа Пирс, где разбился самолет, считают, что 29-летний пилот имел суицидальные наклонности.

"Я имею много людей, которые заботятся обо мне, и они разочаруются, если услышат, что я это сделал", - говорил угонщик самолета во время полета.

Все время пока самолет был в воздухе авиадиспетчеры давали мужчине указания, как управлять самолетом и уговаривали его совершить посадку.

Кроме погибшего пилота, в результате инцидента никто не пострадал.

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU — bmbdgty (@drbmbdgty) August 11, 2018

Как сообщал УНИАН, 6 августа в Калифорнии самолет упал на автостоянку, погибли пять человек.