Washington Post: Россия финансирует боевиков в Украине через оккупированную часть Грузии

Изолированный и разбитый войной анклав в Кавказских горах стал тайным финансовым узлом для российской теневой империи в Черном море.

Кремль годами финансирует целый ряд так называемых пророссийских «республик» в Украине, Грузии и Молдове. Его цель очень амбициозна – восстановить российское влияние и не позволить региону сблизиться с Западом.

Сеть квазигосударств стала настолько важной для России, что тайная финансовая система теперь объединяет их всех между собой, позволяя преодолевать расстояния и обходить международные санкции.

Об этом пишет Washington Post, журналисты которого провели собственное расследование и раскрыли существование тайной банковской системы. Управление ею происходят из Южной Осетии - грузинского региона, который не контролирует официальный Тбилиси. Эта система обходит все барьеры, такие как санкции США и ЕС, а также другие международные наказания за прямое сотрудничество с пророссийскими сепаратистами.

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Главари и бизнесмены из оккупированных территорий на Востоке Украины переводят деньги в Южную Осетию. А оттуда средства направляются в Россию. Об этом рассказал неназванный "чиновник", который знает о системе. Деньги затем используются для оплаты топлива, строительных материалов и других товаров, которые Россия поставляет на оккупированные украинские территории. Схема работает и в обратном направлении, позволяя боевикам продавать товары на территории России. Через эту тайную «банковскую систему» в Южной Осетии были проведены более 150 миллионов долларов, согласно подсчетам так называемой «налоговой службы» сепаратистов в Грузии.

Журналисты Washington Post, побывавшие в Южной Осетии, смогли провести ряд интервью с местными главарями и видели документы сепаратистского региона. Все указывает на то, что анклав постепенно превратился в финансовую опору Москвы.

«Может с чьей-то точки зрения это и неправильно. Но по нашему мнению, мы действуем согласно закону», - сказал изданию так называемый заместитель председателя «торговой палаты» Южной Осетии Вахтанг Джигкаев.

История о том, как сепаратистский грузинский регион стал финансовым узлом Кремля, проливает свет на российский оппортунистический и дешевый подход к построению международного влияния в регионе. С практической точки зрения, Южная Осетия позволила России создать собственные правила и дискретные финансовые каналы, чтобы помочь сепаратистским экономикам держаться на плаву, а также обойти санкции. Наибольшую выгоду получают боевики на Востоке Украины. Грузинский анклав также служит России как опора для проектирования силы. Для Владимира Путина Черноморский регион стал главной ареной, на которой он якобы «борется против вторжения Запада».

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Украина, Грузия и Молдова углубили свое сотрудничество с НАТО и стремятся получить формальное членство в будущем.

«Нерешенные конфликты – это очевидный инструмент для попыток сдержать эти страны на российской орбите», - сказала грузинский министр Катеван Цихелашвили, которая в правительстве Грузии отвечает за решение конфликта и восстановление контроля над сепаратистскими регионами.

ВВП России составляет менее одной десятой части от показателя США. Поэтому ей очень сложно соревноваться с Западом в экономическом поле. Так что Москва делает ставку на свой огромный ядерный арсенал и дорогие военные экспансии в своих глобальных амбициях. Но экономическая слабость означает, что западные санкции могут оказать серьезное влияние на Россию. Поэтому она старается быть изобретательной и обходить их.

Издание пишет, что финансовые ниточки между Кремлем и так называемыми «республиками» на Востоке Украины проходят через улицу Сталина в Цхинвали в Южной Осетии. Здесь действует институт, основанный три года назад под названием «Международный расчетный банк», который проводит финансовые транзакции для российских боевиков в так называемых «ДНР» и «ЛНР». Торговля между Россией и оккупированными территориями на Донбассе за первое полугодие текущего года составила более 150 миллионов долларов. Все платежи прошли через платежный центр в Южной Осетии. Осетинская так называемая «налоговая» служба утверждает, что по меньшей мере 146 ООО в этом году поддерживали деловые связи с пророссийскими боевиками в Украине.

"Осетия по-сути похожа на офшор», - сказал на условиях анонимности юрист, который работает в оккупированном Донецке.

«Эту схему точно придумали очень грамотные люди», - добавил он.

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Советник главарей пророссийских боевиков в Донецке рассказал Washington Post, что схема работает как «треугольник». Шаг первый: если кто-то на оккупированных территориях хочет переслать деньги компаниям в России или другой стране, он делает это через «Международный расчетный банк» в непризнанной миром Южной Осетии, потому что сепаратистский регион единственный, кто признает так называемые «ДНР» и «ЛНР» и поддерживает с ними формальные банковские отношения. Шаг второй: деньги пересылаются в Россию, которая все же формально признала независимость Южной Осетии после вторжения в Грузию в 2008 году. Это позволяет российским банкам проводить транзакции в грузинский регион и получать платежи из него. Шаг третий: пересланные деньги идут на уплату за товары, которые потом Россия перевозит грузовиками через захваченную часть украинской границы. Таким образом, благодаря Южной Осетии Москве не приходится формально признавать независимость так называемых «ДНР» и «ЛНР», чтобы российские банки могли работать с боевиками на прямую. А кроме того, это позволяет обойти западные санкции, ведь операции фактически проходят в рамках российской финансовой системы.

Издание подчеркивает, что Россия предоставляет своим силам на Востоке Украины и более прямую помощь. Она отсылает оружие и военных, а также целые так называемые «гуманитарные конвои» на украинскую территорию. Но юго-осетинская схема указывает на существование и более формализованной финансовой связи, которая позволяет людям на оккупированных территориях торговать с внешним миром.