Bloomberg оценил потери российского ВВП от западных санкций
Санкции Евросоюза и США, введенные против России в ответ на аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины, могли стоить ей 6 процентов экономического роста за последние четыре года.
К тому выводу пришли эксперты Bloomberg, построившие экономическую модель, которая показывает, как могла развиваться Россия без санкций, пишет DW.
По оценкам издания, разница между фактическим и потенциальным развитием российской экономики в период с 2014 по конец 2017 года достигает 10 процентов.
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При этом, как признают эксперты, сложно точно рассчитать, какую долю в этих 10 процентах составляют санкции. Свою роль в последние годы сыграло падение цен на нефть со второй половины 2014 года, которое с учетом инфляции могло стоить России 4 процента экономического роста за этот период. Остальные 6 процентов приходятся на штрафные меры ЕС и США в отношении Москвы, а также на другие факторы: структурные изменения в экономике и распродажа финансовых инструментов на развивающихся рынках.
Как отмечают эксперты Bloomberg, санкции возымели ожидаемый эффект, оказывая давление на Россию, и в долгосрочной перспективе они продолжат неблагоприятное воздействие на российскую экономику.