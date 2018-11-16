Bloomberg оценил потери российского ВВП от западных санкций

Потери российской экономики в результате санкций ЕС и США могли достичь 6 процентов в течение четырех лет. Санкции возымели ожидаемый эффект, считают эксперты Bloomberg.

Санкции Евросоюза и США, введенные против России в ответ на аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины, могли стоить ей 6 процентов экономического роста за последние четыре года.

К тому выводу пришли эксперты Bloomberg, построившие экономическую модель, которая показывает, как могла развиваться Россия без санкций, пишет DW.

По оценкам издания, разница между фактическим и потенциальным развитием российской экономики в период с 2014 по конец 2017 года достигает 10 процентов.

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При этом, как признают эксперты, сложно точно рассчитать, какую долю в этих 10 процентах составляют санкции. Свою роль в последние годы сыграло падение цен на нефть со второй половины 2014 года, которое с учетом инфляции могло стоить России 4 процента экономического роста за этот период. Остальные 6 процентов приходятся на штрафные меры ЕС и США в отношении Москвы, а также на другие факторы: структурные изменения в экономике и распродажа финансовых инструментов на развивающихся рынках.

Как отмечают эксперты Bloomberg, санкции возымели ожидаемый эффект, оказывая давление на Россию, и в долгосрочной перспективе они продолжат неблагоприятное воздействие на российскую экономику.