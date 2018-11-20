Порошенко убежден, что двери НАТО и Евросоюза для Украины открыты

По словам президента, Украина шаг за шагом приближается к членству в ЕС и НАТО.

Президент Петр Порошенко выразил убеждение, что двери НАТО и Евросоюза для Украины открыты.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с активом Черкасской области.

«Мы шаг за шагом приближаемся к членству в ЕС и НАТО. Не верьте тем скептикам, которые говорят, что этого никогда не будет», - заявил президент.

По словам Порошенко, недавно украинские делегации приняли участие в сессии Парламентской ассамблеи НАТО и в заседании Комиссии стратегического партнерства между Украиной и США.

«И там, и там было четко заявлено, что двери НАТО для Украины открыты, все зависит от вас (Украины - УНИАН), проводите реформы, меняйте страну, и все будет хорошо. Это касается и ЕС», - сказал президент.

«Очень много наших оппонентов надеются, хотят, чтобы у нас опустились руки и мы утратили веру в победу. Этого не будет», - подчеркнул Порошенко.