Сенаторы США выступили против назначения россиянина на пост главы Интерпола

В заявлении сенаторов говорится, что "это все равно, что лису сделать ответственной за курятник".

Четыре сенатора США выступили с обращением к президенту Дональду Трампу и генеральной ассамблее Интерпола воспрепятствовать российскому генерал-майору Александру Прокопчуку занять пост президента Международной организации уголовной полиции.

Совместное заявление сенаторов опубликовано на сайте сенатора-республиканца Роджера Уикера, сообщает DW.

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"Это все равно, что лису сделать ответственной за курятник", - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что "Россия раз за разом нарушала правила Интерпола, используя его для сведения счетов и преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов".

"Александр Прокопчук лично участвовал в осуществлении этой стратегии запугивания, направленной на ослабление демократических институтов и укрепление авторитарного режима Путина", - утверждают сенаторы.

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В случае своего избрания Прокопчук продолжит "институализированное злоупотребление "красными циркулярами" Интерпола и будет блокировать все усилия по проведению существенных реформ", говорится в обращении, которое, помимо Уикера, подписали республиканец Марко Рубио и представители демократов Джин Шахин и Крис Кунс.

Как сообщал УНИАН, бывший сотрудник МВД РФ и действующий вице-президент международной уголовной полиции Александр Прокопчук, подозреваемый в связях с российской разведкой, является одним из кандидатов на пост главы Интерпола вместо задержанного в Пекине Мэна Хунвея. Голосование должно состояться в среду.