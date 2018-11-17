Интерпол может возглавить россиянин - СМИ

Выборы президента Интерпола должны состояться 21 ноября.

Новым президентом Интерпола может стать россиянин Александр Прокопчук.

Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Прокопчук на данный момент является вице-президентом Интерпола, а до этого он возглавлял российское отделение этой организации. Александр Прокопчук стал первым россиянином, который занял столь высокую должность в Интерполе.

Вторым кандидатом на пост главы Интерпола является исполняющий обязанности главы организации Ким Чон Ян из Южной Кореи.

Выборы президента Интерпола должны состояться 21 ноября.

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Напомним, 5 октября во Франции начали расследование из-за исчезновения президента Интерпола Мена Хунвея. Об отсутствии связи с ним сообщила его жена. Он исчез после того, как в конце сентября поехал в Китай.

Через несколько дней в китайском антикоррупционном ведомстве подтвердили задержание Хунвея, отметив, что его подозревают в нарушении закона. При этом ни о местонахождении, ни о конкретных подозрениях относительно Мена информации нет. В тот же день в Интерпол поступило заявление от Хунвея, в котором он подает в отставку с поста президента.

Мэн Хунвей занял пост президента Интерпола в ноябре 2016 года. Ранее он работал заместителем министра общественной безопасности Китая. Он стал первым представителем Китая, который возглавил Интерпол.