В Японии заявили о повышенной активности российской и китайской авиации

Японские истребители достигли рекордной частоты вылетов на перехват китайских, а также бомбардировщиков и разведывательных самолетов России.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Японии.

Частота нарушений воздушного пространства Японии китайскими истребителями увеличилась в районе богатого ресурсами Восточно-Китайского моря, где группа островов является предметом распри Токио и Пекина.

За девять месяцев, закончившихся 31 декабря, японские боевые самолеты поднимались в воздух 744 раза - на 32% чаще, чем за аналогичный период предыдущего год. Для перехвата китайских истребителей, на которые пришлась половина тревожных вылетов за отчетный период, японцы в последнем квартале прошлого года вылетали 164 раза - это наивысший показатель с 1958 года, согласно статистике.

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Если тенденция не переменится, к 31 марта количество вылетов на перехват может превысить 944, зафиксированные 30 лет назад на пике холодной войны.

"Поскольку нам доступна статистика пока лишь за три квартала, мы еще не можем сказать, что этот год станет рекордным", - сказал журналистам во вторник представитель Сил самообороны Японии.

За последние три квартала японские перехватчики 369 раз поднимались в воздух из-за российских военных самолетов, то есть в четыре раза чаще, чем десятилетие назад.

Японский остров Хоккайдо на севере прилегает к четырем маленьким островам, принадлежность которых оспаривают Москва и Токио. Территориальный спор препятствует заключению формального договора о мире между Россией и Японией после Второй мировой войны.

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Неожиданный всплеск активности российской боевой авиации у границ Японии пришелся на момент, когда последняя уменьшает число военных на Хоккайдо, чтобы сфокусироваться на том, что рассматривает как более актуальную угрозу со стороны Китая на юго-западе.