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Суд обязал Белый дом вернуть аккредитацию журналисту CNN

00:34, 17 ноября 2018
Мир
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Джим Акоста / REUTERS

Белый дом обязан временно восстановить аккредитацию журналиста CNN Джиму Акосте, пока суд не вынесет окончательного решения по иску медиакомпании, который ожидается через несколько недель.

Такое постановление вынес в пятницу, 16 ноября, федеральный суд в Вашингтоне, пишет DW.

Администрация президента США лишила Акосту аккредитации на прошлой неделе после того, как на пресс-конференции 7 ноября произошел конфликт между Дональдом Трампом и корреспондентом. 

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Трампу не понравился заданный Акостой вопрос по поводу "каравана мигрантов", а также его попытка напомнить главе государства о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года. После чего помощница Трампа попробовала отобрать у репортера микрофон. Когда же Акоста - уже без микрофона - напомнил президенту о недавних случаях, когда CNN и другие оппоненты Трампа получили по почте посылки с взрывными устройствами, это привело последнего в бешенство. "Когда вы передаете фейковые новости - а CNN часто так делает - вы действуете как враги народа", - взорвался Трамп.

13 ноября CNN подала в суд иск против Дональда Трампа и нескольких сотрудников его администрации. В иске утверждается, что лишение Джима Акосты аккредитации при Белом доме нарушают права компании и журналиста согласно первой и пятой поправок к конституции США. 

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Теги: #журналисты#CNN#иск против Трампа