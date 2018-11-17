Суд обязал Белый дом вернуть аккредитацию журналисту CNN

Белый дом обязан восстановить аккредитацию журналиста Джиму Акосте, пока суд не вынесет окончательного решения по иску CNN.

Белый дом обязан временно восстановить аккредитацию журналиста CNN Джиму Акосте, пока суд не вынесет окончательного решения по иску медиакомпании, который ожидается через несколько недель.

Такое постановление вынес в пятницу, 16 ноября, федеральный суд в Вашингтоне, пишет DW.

Администрация президента США лишила Акосту аккредитации на прошлой неделе после того, как на пресс-конференции 7 ноября произошел конфликт между Дональдом Трампом и корреспондентом.

Читайте такжеБелый дом отреагировал на иск телеканала CNN против Трампа

Трампу не понравился заданный Акостой вопрос по поводу "каравана мигрантов", а также его попытка напомнить главе государства о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года. После чего помощница Трампа попробовала отобрать у репортера микрофон. Когда же Акоста - уже без микрофона - напомнил президенту о недавних случаях, когда CNN и другие оппоненты Трампа получили по почте посылки с взрывными устройствами, это привело последнего в бешенство. "Когда вы передаете фейковые новости - а CNN часто так делает - вы действуете как враги народа", - взорвался Трамп.

13 ноября CNN подала в суд иск против Дональда Трампа и нескольких сотрудников его администрации. В иске утверждается, что лишение Джима Акосты аккредитации при Белом доме нарушают права компании и журналиста согласно первой и пятой поправок к конституции США.