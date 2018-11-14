В США полиция арестовала семью за массовое убийство (видео)
11:19, 14 ноября 2018Мир
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Два года назад в штате Огайо нашли мертвой целую семью. Восемь человек застрелили из огнестрельного оружия.
У США поліція заарештувала подружжя та двох синів за масове вбивство
В США полиция арестовала супругов и двух сыновей за массовое убийство.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Два года назад в штате Огайо нашли мертвой целую семью. Восемь ее членов застрелили из огнестрельного оружия.
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