В США полиция арестовала семью за массовое убийство (видео)

Два года назад в штате Огайо нашли мертвой целую семью. Восемь человек застрелили из огнестрельного оружия.

В США полиция арестовала супругов и двух сыновей за массовое убийство.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Два года назад в штате Огайо нашли мертвой целую семью. Восемь ее членов застрелили из огнестрельного оружия.

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Живыми убийцы оставили только троих маленьких детей. После длительных поисков полиция вышла на след семьи Вагнеров. Мотивом называют ссору из-за опеки над ребенком.

Ранее во Флориде неизвестный открыл стрельбу в студии йоги, погибли два человека.