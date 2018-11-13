Огненный апокалипсис в Калифорнии: самый разрушительный пожар столетия в истории штата (видео)

Лесные пожары 2018 года в Калифорнии уже признаны самыми разрушительными в истории штата.

За период с 8 по 13 ноября погибли более 40 человек, 228 - пропали без вести.

Огонь уничтожил свыше 7100 домов и других зданий.

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Городок Парадайс на севере штата практически полностью уничтожено огнем.

Также пожары в Калифорнии коснулись районов, где проживают знаменитости.

Свои дома в Малибу потеряли актер Джерард Батлер, актриса Шеннен Доэрти и певец Робин Тик. Знаменитости призвали жителей Калифорнии поддержать пожарные команды штата.

Службы Калифорнии предупреждают, что не смотря на усилия пожарных, леса продолжают гореть.

Трамп считает, что глобальное потепление не влияет на масштабные пожары в Калифорнии. Однако сегодня он объявил зоной стихийного бедствия американский штат Калифорния.