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Американский истребитель разбился в Филиппинском море

10:09, 12 ноября 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщил седьмой флот ВМС США на своем сайте. Двое пилотов успели катапультироваться и были спасены поисково-спасательным самолетом авианосца, их состояние удовлетворительное.

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По сообщениям военных, к аварии привели технические неполадки на борту, их характер не уточняется.

Ранее в Египте разбился поставленный Россией истребитель МиГ-29.

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Теги: #США#истребитель#авария