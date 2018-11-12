Американский истребитель разбился в Филиппинском море
10:09, 12 ноября 2018Мир
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По сообщениям военных, к аварии привели технические неполадки на борту, их характер не уточняется.
Иллюстрация / REUTERS
Истребитель ВМС США F/A 18 упал в Филиппинское море.
Об этом сообщил седьмой флот ВМС США на своем сайте. Двое пилотов успели катапультироваться и были спасены поисково-спасательным самолетом авианосца, их состояние удовлетворительное.
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По сообщениям военных, к аварии привели технические неполадки на борту, их характер не уточняется.
Ранее в Египте разбился поставленный Россией истребитель МиГ-29.
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