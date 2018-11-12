Американский истребитель разбился в Филиппинском море

По сообщениям военных, к аварии привели технические неполадки на борту, их характер не уточняется.

Истребитель ВМС США F/A 18 упал в Филиппинское море.

Об этом сообщил седьмой флот ВМС США на своем сайте. Двое пилотов успели катапультироваться и были спасены поисково-спасательным самолетом авианосца, их состояние удовлетворительное.

Читайте такжеBusiness Insider: США показали видео, как Су-27 России перехватил американский самолет

По сообщениям военных, к аварии привели технические неполадки на борту, их характер не уточняется.

Ранее в Египте разбился поставленный Россией истребитель МиГ-29.