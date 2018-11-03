В Египте разбился поставленный Россией истребитель МиГ-29

Истребитель Россия поставила Египту в 2018 году в рамках коммерческого контракта.

В Египте при выполнении тренировочного полета потерпел аварию один из истребителей МиГ-29М/М2, поставленный Россией в 2018 году в рамках коммерческого контракта.

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Египетский пилот успел катапультироваться, его жизни, по предварительной информации, ничего не угрожает. По словам источника kommersant в авиационной промышленности, причиной инцидента могли стать либо технические неполадки (например, отказ комплексной системы управления), либо неправильные действия пилота.

Расследование будет вестись специальной комиссией ВВС Египта, российская сторона, в свою очередь, готова выслать в Каир своих специалистов. Официальных комментариев с российской стороны пока нет.

Египетский контракт на МиГ-29М/М2 является одним из крупнейших авиационных контрактов последних пяти лет: по оценке газеты «Ведомости», 46 машин обошлись ВВС Египта примерно в $2,5 млрд. Все они будут оснащены новейшими оптико-локационными станциями ОЛС-УЭ, подвесными прицельными контейнерами, а также малогабаритной станцией постановки радиоэлектронных помех МСП. Помимо этого ВВС Египта получили российские сверхзвуковые ракеты класса «воздух-поверхность» средней дальности Х-31. При этом, как отмечало авторитетное военное издание Jane’s, остается неясным, являются ли эти ракеты противокорабельными Х-31АД с дальностью действия 120-160 км или противорадиолокационными Х-31ПД с дальностью действия 180-250 км.