"Фантастические твари 2" назвали худшим фильмом в истории вселенной Гарри Поттера

Кинокритики негативно высказались о фильме, в частности – об игре Джонни Деппа.

Фильм "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда" назвали худшим в истории вселенной Гарри Поттера. Дело в том, что критики многих ведущих изданий остались недовольны лентой, пишет Yahoo.

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Например, критически высказалась журналистка издания The Mashable Энджи Хан, которая заявила, что лента выглядит сырой на всех уровнях, от мотиваций персонажей до созданного фэнтезийного мира, передает "Сегодня".

А вот Питер Брэдшоу, представитель издания The Guardian заявил, что фильму не хватает новизны и развития сюжета. Все это создатели "попытались компенсировать большим количеством новых персонажей, которые скорее вводят зрителя в заблуждение".

Игра Джонни Деппа в фильме также не удовлетворила экспертов. По мнению автора журнала The Hollywood Reporter, персонаж Деппа "изобилует клише, что у актера уже вошло в привычку".

Как сообщал УНИАН, фильм "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда" вошел в список самых ожидаемых фильмов осени.