Лучшие фильмы ноября: топ-5 фильмов, которые стоит посмотреть (видео)
Вашему вниманию - лучшие фильмы ноября в украинских кинотеатрах. Устраивайтесь поудобнее.
"Богемская рапсодия" - 1 ноября
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Фильм о легендарной группе Queen и ее фронтмене Фредди Меркьюри.
В фильме покажут взлеты и падения музыкантов, создания величайших хитов музыкальной индустрии и многое другое.
"Оверлорд" - 8 ноября
Военный боевик с элементами ужасов. Действие разворачивается во времена Второй мировой войны.
"Фантастические твари: Преступления Гриндельвальде" - 15 ноября
Одна из самых ожидаемых лент 2018 года. Это продолжение истории британского магозоолога Ньюта Скамандера и его друзей.
"Суспирия" - 22 ноября
Детективный фэнтезийный фильм с элементами ужаса. Луки Гуаданьино покажет, как за стенами балетной немецкой школы происходят мистические вещи. Главной героиней фильма стала звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон.
"Робин Гуд" - 29 ноября
Экранизация истории о герое английских баллад уже не впервые выходит на экраны. Однако создатели фильма из компании Lionsgate пытались представить новый взгляд на всем известный сюжет.