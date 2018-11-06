Лучшие фильмы ноября: топ-5 фильмов, которые стоит посмотреть (видео)

Когда на улице холодно, темно и гулять нет никакого настроения - на помощь приходит кино.

Вашему вниманию - лучшие фильмы ноября в украинских кинотеатрах. Устраивайтесь поудобнее.

"Богемская рапсодия" - 1 ноября

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Фильм о легендарной группе Queen и ее фронтмене Фредди Меркьюри.

В фильме покажут взлеты и падения музыкантов, создания величайших хитов музыкальной индустрии и многое другое.

"Оверлорд" - 8 ноября

Военный боевик с элементами ужасов. Действие разворачивается во времена Второй мировой войны.

"Фантастические твари: Преступления Гриндельвальде" - 15 ноября

Одна из самых ожидаемых лент 2018 года. Это продолжение истории британского магозоолога Ньюта Скамандера и его друзей.

"Суспирия" - 22 ноября

Детективный фэнтезийный фильм с элементами ужаса. Луки Гуаданьино покажет, как за стенами балетной немецкой школы происходят мистические вещи. Главной героиней фильма стала звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон.

"Робин Гуд" - 29 ноября

Экранизация истории о герое английских баллад уже не впервые выходит на экраны. Однако создатели фильма из компании Lionsgate пытались представить новый взгляд на всем известный сюжет.