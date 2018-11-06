цей матеріал доступний українською

Лучшие фильмы ноября: топ-5 фильмов, которые стоит посмотреть (видео)

15:07, 06 ноября 2018
Общество
284 0

"Богемская рапсодия" - 1 ноября

Читайте такжеШвейцарцы и украинцы начали снимать фильм о закарпатскую узкоколейку (видео)

Фильм о легендарной группе Queen и ее фронтмене Фредди Меркьюри.

В фильме покажут взлеты и падения музыкантов, создания величайших хитов музыкальной индустрии и многое другое.

"Оверлорд" - 8 ноября

Военный боевик с элементами ужасов. Действие разворачивается во времена Второй мировой войны.

"Фантастические твари: Преступления Гриндельвальде" - 15 ноября

Одна из самых ожидаемых лент 2018 года. Это продолжение истории британского магозоолога Ньюта Скамандера и его друзей.

"Суспирия" - 22 ноября

Детективный фэнтезийный фильм с элементами ужаса. Луки Гуаданьино покажет, как за стенами балетной немецкой школы происходят мистические вещи. Главной героиней фильма стала звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон.

"Робин Гуд" - 29 ноября

Экранизация истории о герое английских баллад уже не впервые выходит на экраны. Однако создатели фильма из компании Lionsgate пытались представить новый взгляд на всем известный сюжет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фильмы#кино#кинотеатр#группа Queen