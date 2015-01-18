Великобритания и США хотят организовать встречу стран коалиции по борьбе с ИГ

Госсекретарь США Джон Керри и глава МИД Великобритании Филип Хаммонд намерены в четверг в Лондоне организовать встречу членов коалиции стран, противодействующих группировке "Исламское государство" в Сирии и Ираке. Об этом сообщило агентство France Presse, пишет ТАСС.

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По данным его источников, планируется, что представители стран обсудят текущий прогресс, достигнутый в борьбе с исламистами.

Ранее Хаммонд на совместной пресс-конференции со своим финским коллегой Эркки Туомиойе выразил мнение, что мотивом для преступников, совершивших в среду в Париже нападение на редакцию еженедельника "Шарли эбдо", послужило развернувшееся на Ближнем Востоке противостояние между Западом и ИГ.