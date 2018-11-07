Politico: Друг России в Конгрессе потеряет власть из-за победы демократов

Республиканец успешно блокировал все обсуждения российской войны против Украины в нижней палате американского парламента в течение шести лет.

Всего один день принес большие перемены. Среднесрочные выборы в США лишили Республиканскую партию полного контроля над Вашингтоном, что отрывает дорогу для еще более острой борьбы между ветвями американской власти.

Наблюдатели уже начали размышлять над тем, как победа демократов повлияет на систему здравоохранения, пограничный контроль и бюджет. Но вчерашние американские выборы принесут также изменения, которые будут касаться Европу.

Об этом пишет Politico, что политическое перераспределение власти в Вашингтоне принесет новые перспективы и возможности для отношений между США, ЕС и НАТО, которые на протяжении последнего года особенно пострадали от политики президента Дональда Трампа. Позиция республиканцев, которые контролировали обе палаты Конгресса, разместилась где-то посередине между безразличием и неприязнью.

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Теперь демократы возьмут под контроль Палату представителей. Они используют эту позицию для организации допросов и слушаний, чтобы провести соединительные линии между вмешательством России в выборы в США и Европе с расследованием подозрений о коррумпированности Трампа. Дело, которое ведет специальный представитель Департамента юстиции Роберт Мюллер, даст зацепки различным комитетам.

Демократы в комитетах готовились взять все в свои руки. Они готовы выдвинуть ряд политических идей, многие из которых отражают детально исследованный и жесткий отчет демократов в Сенате относительно гибридных методов войны России против США и Европы.

Издание отмечает, что на протяжении последних шести лет комитет Палаты представителей по вопросам Европы был особой проблемой. Его глава Дейна Рорабейкер прославился рассказами о том, как он боролся на руках с президентом России Владимиром Путиным и проиграл. Он использовал свою должность для того, чтобы заблокировать все усилия, нацеленные на поддержку европейской интеграции и обуздания России. Даже глава республиканского большинства в нижней палате Конгресса Кевин МакКарти однажды заподозрил, что Рорабейкер «на зарплате» у Кремля.

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Председатель европейского комитета позволил конгрессменам рассмотреть сокращение демократии в Турции. Но он постоянно блокировал все обсуждения в Палате представителей относительно действий США в наиболее острых вопросах, которые возникали в американско-европейских отношениях. В частности, он блокировал обсуждения роста авторитаризма в России, аннексии Крыма, российской войны против Украины на Донбассе, а также сокращения демократии в Польше и Венгрии, стремлений Македонии сблизиться с Европой, расширения НАТО за счет членства Черногории и тому подобное.

После выборов Рорабейкер потеряет свою должность. А демократы, которые примут комитеты под свой контроль, начнут разбираться с вопросами, которые накопились с 2012 года.